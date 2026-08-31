Lo spettacolo con la compagnia Mayor von Frinzius sarà il 7 settembre a Corigliano-Rossano e l’8 a Roccella Ionica

Due appuntamenti sulla costa ionica calabrese per Paolo Ruffini e la compagnia teatrale Mayor von Frinzius. Lo spettacolo «Din Don Down – Alla ricerca di (D)io» sarà rappresentato il 7 settembre a Corigliano-Rossano e il giorno successivo a Roccella Ionica.

La tournée approda per la prima volta in Calabria dopo una lunga serie di rappresentazioni nei teatri e nelle arene italiane. Sul palco, insieme a Ruffini, saliranno gli attori della compagnia livornese, composta da interpreti con e senza disabilità.

Le date di Corigliano-Rossano e Roccella Ionica

Il calendario prevede due serate consecutive:

Lunedì 7 settembre 2026: Anfiteatro Maria De Rosis di Corigliano-Rossano;

Martedì 8 settembre 2026: Teatro al Castello di Roccella Ionica.

Il comunicato degli organizzatori indica l’inizio alle 21.30, mentre le schede di prevendita TicketOne riportano attualmente le 21 per entrambe le rappresentazioni. È quindi consigliabile controllare l’orario stampato sul titolo d’ingresso e gli eventuali aggiornamenti pubblicati prima dello spettacolo. Le due date risultano confermate sulla pagina ufficiale della tournée su TicketOne.

La serata di Corigliano-Rossano è organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’organizzazione delle tappe calabresi è affidata a L’Altro Teatro.

Comicità e improvvisazione intorno al concetto di Dio

«Din Don Down» porta in scena una riflessione comica e poetica sul concetto di Dio e sulle diverse forme attraverso le quali l’essere umano prova a cercarlo, riconoscerlo o interrogarlo.

La struttura dello spettacolo lascia ampio spazio all’improvvisazione. Comicità, musica e poesia si alternano in una rappresentazione che mette in discussione convenzioni, stereotipi e lo stesso significato attribuito alla parola “normalità”.

Ruffini e gli interpreti della Mayor von Frinzius proseguono così il percorso teatrale iniziato con «Up&Down», sviluppando un progetto nel quale gli attori con disabilità sono professionisti e protagonisti della scena, non semplici destinatari di un’iniziativa sociale.

Regia di Lamberto Giannini e musica dal vivo

La regia è firmata da Lamberto Giannini, mentre la produzione è di VERA Produzione. Ad accompagnare lo spettacolo sarà la musica dal vivo di Claudia Campolongo, impegnata al pianoforte.

Secondo i dati diffusi dalla produzione, «Din Don Down» ha superato i 130mila biglietti venduti e registrato oltre 70 rappresentazioni esaurite. L’appuntamento speciale all’Arena di Verona avrebbe raggiunto il tutto esaurito in cinque giorni, con circa 10mila ingressi.

Il progetto ha inoltre ricevuto il Premio 100 eccellenze italiane, ritirato a Montecitorio da Paolo Ruffini e Federico Parlanti.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono disponibili online:

Corigliano-Rossano, 7 settembre;

Roccella Ionica, 8 settembre.

Prima dell’acquisto è opportuno verificare disponibilità, settori, prezzi, commissioni e orario definitivo direttamente sulle singole schede dell’evento.