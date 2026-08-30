Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri, ma per lui non c’è stato nulla da fare

Tragedia a Camigliatello Silano, dove un uomo di circa ottant’anni, commerciante del posto, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore nella serata di ieri.

L’anziano si trovava nei pressi di una villa del centro silano, dove era in corso una festa, quando avrebbe accusato il malore. Immediata la richiesta di aiuto.

L’uomo è stato quindi trasportato all’interno del giardino della villa, dove sono intervenuti i sanitari di due ambulanze. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni manovra si è rivelata purtroppo inutile.

Sul posto sono giunte anche due gazzelle dei carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso, insieme al magistrato di turno.

La morte dell’ottantenne ha suscitato sgomento nella comunità di Camigliatello Silano, dove il commerciante era conosciuto. Quella che era iniziata come una normale serata di festa si è trasformata in pochi minuti in un dramma.

Le cause del decesso, allo stato, vengono ricondotte a un malore improvviso. Resta affidato agli accertamenti delle autorità il compito di ricostruire con precisione quanto accaduto.