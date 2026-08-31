Tre lavoratori risultati irregolari, sanzioni complessivamente superiori a 28mila euro e verifiche sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie di alcuni locali. È il bilancio di un servizio straordinario eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Paola nel territorio comunale di Amantea.

I controlli, effettuati durante il fine settimana, hanno interessato i principali luoghi di aggregazione giovanile e gli esercizi della movida. All’operazione hanno partecipato anche il Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro e il Nucleo antisofisticazioni e sanità di Cosenza.

L’attività rientra nel dispositivo predisposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza per prevenire reati e comportamenti pericolosi nei fine settimana estivi, verificando contemporaneamente il rispetto delle norme sul lavoro, sull’igiene e sulla sicurezza.

Due lavoratori irregolari nel locale di intrattenimento

Nel corso dell’ispezione in un locale di intrattenimento della zona, i militari avrebbero riscontrato l’omessa valutazione dei rischi legati alla prevenzione degli incendi per alcuni impianti.

Il titolare è stato denunciato. L’accertamento si trova nella fase iniziale e le eventuali responsabilità dovranno essere verificate nelle sedi competenti.

Gli ispettori hanno inoltre accertato, secondo quanto riferito dall’Arma, l’impiego irregolare di due lavoratori. È stata quindi applicata una maxisanzione superiore a 17mila euro.

In assenza della regolarizzazione delle posizioni contestate potrà essere adottato anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Le verifiche del Nas sulle condizioni igieniche

Il personale del Nas ha diffidato la struttura a regolarizzare la documentazione igienico-sanitaria. All’Azienda sanitaria provinciale sono state inoltre segnalate alcune carenze igieniche e strutturali riscontrate durante il controllo.

Il comunicato dei Carabinieri non indica il nome dell’esercizio né specifica nel dettaglio la natura delle criticità segnalate.

Un lavoratore in nero in un secondo esercizio

Le verifiche hanno coinvolto anche un altro esercizio pubblico del centro di Amantea. In questo caso sarebbe stata accertata la presenza di un lavoratore impiegato senza un regolare contratto.

Nei confronti dell’attività sono stati adottati il provvedimento di sospensione e una sanzione superiore a 11mila euro.

Complessivamente, nei due esercizi controllati sono dunque emerse irregolarità relative a tre lavoratori, con sanzioni per oltre 28mila euro.

Coltello nell’automobile, denunciato un quarantenne

Il servizio si è esteso alle principali strade del territorio comunale. Durante uno dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni.

All’interno della sua automobile i militari avrebbero trovato un coltello a serramanico lungo complessivamente 19 centimetri. L’arma è stata sottoposta a sequestro, mentre la posizione dell’uomo sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel rispetto della presunzione di innocenza.

Marijuana e hashish, minorenne segnalato alla Prefettura

Un minorenne è stato invece segnalato alla Prefettura di Cosenza dopo essere stato trovato in possesso di marijuana e hashish.

Le sostanze, recuperate in parte durante una successiva perquisizione domiciliare, avevano un peso complessivo di circa 11 grammi. La segnalazione è stata effettuata nell’ambito della disciplina amministrativa relativa alla detenzione di stupefacenti per uso personale.

Il dispositivo, spiegano i Carabinieri, punta a rafforzare il controllo dei luoghi maggiormente frequentati durante la stagione estiva, affiancando alla prevenzione dei reati le verifiche sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza degli esercizi pubblici.