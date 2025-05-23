Il gup del Tribunale di Roma, De Robbio, ha pronunciato oggi pomeriggio una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di A. B., prosciogliendolo con formula piena dall’accusa di partecipazione a un’associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione mafiosa, finalizzata al riciclaggio di proventi illeciti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi. Il procedimento, rubricato al n. 43398/2023 R.G.N.R. e noto come “Operazione Assedio”, era pendente da oltre sei mesi.

Secondo quanto comunicato dallo Studio Legale Andreano, che ha assistito A. B., il giudice ha ritenuto infondate le accuse e ha stabilito che l’imputato «non ha commesso il fatto». Una decisione che restituisce pienamente la reputazione al professionista, definito dai suoi difensori come «serio e affidabile».

L’assoluzione arriva dopo mesi di esposizione mediatica, e lo stesso A. B. ha incaricato i suoi legali di valutare azioni legali nei confronti della trasmissione “Far West”, in onda su Rai 3, e contro Fabrizio Corona, per alcune dichiarazioni rilasciate durante i servizi andati in onda. Nella diffida legale vengono citati anche i soggetti intervistati dal giornalista Daniele Piervincenzi e lo stesso conduttore Salvo Sottile, che, secondo la difesa, avrebbero «profuso espressioni di certa colpevolezza» pur in assenza di un giudicato.