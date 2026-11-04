Il collegio ha disposto una misura di sicurezza provvisoria della durata di un anno. Nel corso del processo era stata disposta una perizia

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, ha assolto in primo grado Francesco Rispoli dall’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il collegio ha ritenuto che Rispoli non fosse imputabile al momento dei fatti contestati e ha disposto nei suoi confronti una misura di sicurezza provvisoria della durata di un anno.

La perizia nel corso del processo

La sentenza è stata pronunciata nella mattinata del 4 novembre, al termine dell’istruttoria dibattimentale. Nel corso del processo il Tribunale aveva disposto una perizia sull’imputato, difeso dall’avvocata Amelia Ferrari. La ragione dell’assoluzione riguarda la condizione di Rispoli all’epoca dei fatti.

Durante il periodo previsto per la misura di sicurezza, Rispoli potrà proseguire le cure.