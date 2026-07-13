Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento del ragazzo all'ospedale Iannelli di Cetraro. Successivamente, i medici hanno ritenuto opportuno il trasferimento all'Annunziata di Cosenza

A Paola si è verificato un episodio drammatico. Un 15enne ha accusato un malore subito dopo aver bevuto un sorso d'acqua da una bottiglietta acquistata in un bar della città. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora tutta da verificare, il giovane avrebbe avvertito un'immediata sensazione di bruciore alla bocca e all’esofago dopo aver ingerito il liquido.

Immediati i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento del ragazzo all'ospedale Iannelli di Cetraro, dove i medici hanno subito scongiurato il peggio. Successivamente, i medici hanno ritenuto opportuno il trasferimento all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Le indagini

Sull'episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e verificando le cause che hanno provocato il malore del giovane.

Le verifiche delle forze dell’ordine, disposte dalla procura di Paola, proseguiranno per chiarire ogni aspetto e accertare l'eventuale presenza di anomalie nella bottiglietta d'acqua dalla quale il 15enne ha bevuto.