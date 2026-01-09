A causa delle condizioni meteorologiche avverse e dei forti venti di burrasca, il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, ha emanato due ordinanze urgenti per tutelare la pubblica incolumità. Le previsioni indicano infatti un peggioramento del quadro meteo con possibili mareggiate lungo la fascia costiera.

Chiusure immediate al traffico e agli accessi

Con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Arenile, nel tratto della zona Pennelli fino al confine con il Comune di San Lucido. Interdetto anche il Lungomare San Francesco di Paola, dalla rotatoria centrale fino alla rotatoria Sud (Moby Dick) e fino alla rotatoria Nord (lido Miami Beach).

Nelle aree interessate è prevista l’installazione di idonea segnaletica, con l’indicazione di pericolo strada sdrucciolevole e limite di velocità fissato a 10 km/h. Contestualmente è stata ordinata la chiusura degli accessi al lungomare e a via Arenile prospicienti il mare mediante transenne.

Lavori urgenti e sicurezza ferroviaria

Il primo cittadino ha inoltre ordinato alla Rete Ferroviaria Italiana – Dipartimento Operativo Infrastrutture Territoriali di Reggio Calabria – di occupare temporaneamente un’area demaniale per l’esecuzione di lavori di somma urgenza. Gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità stradale e ferroviaria e al ripristino della scogliera artificiale esistente, mediante ricaricamento della stessa, con spese interamente a carico di RFI.

Alla società è stato inoltre intimato di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica e dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attivato il COC di Protezione civile

È stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, che resterà operativo fino alla cessata emergenza. Il COC avrà il compito di coordinare eventuali interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza, dirigere e coordinare i servizi di soccorso e garantire assistenza alla popolazione nelle giornate interessate dall’allerta meteo.

Il sindaco ha disposto anche la vigilanza del Comando di Polizia Municipale durante l’esecuzione dei lavori, in considerazione del transito dei mezzi meccanici impiegati, invitando la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti in materia di Protezione civile.

L’appello ai cittadini

Da Palazzo comunale arriva infine l’invito a prestare la massima attenzione e a collaborare, evitando di avvicinarsi alle aree interdette e rispettando le disposizioni adottate, fino al completo rientro dell’emergenza.