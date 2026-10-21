L’area di località Tremoli era monitorata da tempo per ripetuti abbandoni. I militari hanno individuato un uomo mentre depositava sacchi di rifiuti e li incendiava. Rinvenuti plastica, secchi di vernice e bancali in legno
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Avrebbe abbandonato sacchi di rifiuti in un’area protetta del Parco del Pollino per poi incendiarli nel tentativo di smaltirli illecitamente. Per questo un uomo del posto è stato denunciato dai militari del Nucleo Carabinieri Parco di Papasidero.
L’operazione è scattata in località Tremoli, zona già da tempo sotto osservazione per la presenza di rifiuti abbandonati sul terreno e per il sospetto che l’area venisse utilizzata ripetutamente come punto di scarico.
I militari hanno quindi predisposto un’attività di monitoraggio che, attraverso la visione differita delle immagini, ha consentito di individuare un uomo mentre depositava sacchi di rifiuti e successivamente ne appiccava il fuoco.
Sul posto sono stati rinvenuti materiale plastico, secchi di vernice e bancali in legno, in tutto o in parte carbonizzati.
Area protetta della Rete Natura 2000
La zona interessata ricade interamente nella Rete Natura 2000, all’interno della ZPS “Pollino - Orsomarso”, un’area di particolare pregio naturalistico sottoposta a tutela ambientale.
Per l’uomo sono stati ipotizzati i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi e di smaltimento illecito attraverso combustione, con l’aggravante legata al fatto che l’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un’area naturale protetta.
L’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.