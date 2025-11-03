La vettura ha sfondato un cancello e colpito un muretto prima di incendiarsi. I tre occupanti sono rimasti illesi, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e spento le fiamme

Momenti di paura ad Acri, poco prima della mezzanotte, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto con a bordo tre giovani. L’episodio è avvenuto in via Scervini, dove la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato, sfondando il cancello di un supermercato, prima di schiantarsi contro un muretto e una cabina dell’Enel, prendendo subito dopo fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, insieme ai sanitari del 118, ai carabinieri e agli agenti della polizia municipale di Acri.

Fortunatamente, i tre occupanti dell’auto sono rimasti illesi, riportando solo lievi contusioni e ricevendo sul posto le cure del caso. L’impatto ha però provocato danni, alla cabina elettrica e alla vettura, andata distrutta.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause dell’impatto e verificare eventuali responsabilità.