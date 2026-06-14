La Cassazione conferma la responsabilità dell’ex presidente dell’Ordine di Castrovillari e ridetermina la pena in 2 anni e 9 mesi

È diventata definitiva la condanna nei confronti di Vincenzo Domenico De Franco, 64 anni, già presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Castrovillari. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti confermato la responsabilità dell’ex dirigente per il reato di peculato, rideterminando però la pena in 2 anni e 9 mesi di reclusione.

Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, De Franco si sarebbe appropriato di somme appartenenti all’Ordine professionale tra il 2010 e il 2015, effettuando prelievi e utilizzando risorse dell’ente per spese personali. L’importo complessivamente contestato ammontava a circa 162 mila euro.

La difesa aveva presentato un ricorso articolato in dodici motivi, contestando sia la qualificazione giuridica del ruolo ricoperto dall’imputato sia diversi aspetti della ricostruzione dei fatti. I giudici della Suprema Corte hanno però confermato l’impostazione seguita dai tribunali di merito, ribadendo che gli ordini professionali sono enti pubblici e che chi li rappresenta riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

La Cassazione ha tuttavia dichiarato prescritti gli episodi anteriori al 17 gennaio 2012. Inoltre ha rilevato che, in presenza di una pena inferiore a tre anni, non poteva essere applicata l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per questo motivo ha rideterminato la sanzione accessoria, trasformandola in interdizione temporanea per una durata pari alla pena principale.

Con la decisione della Suprema Corte si chiude definitivamente il procedimento giudiziario.