Un’ingente perdita di olio da parte di un’autovettura in transito ha interessato questa mattina la strada che collega Cosenza a Mendicino, nel tratto in uscita dal quartiere di Serra Spiga. L’arteria, già al centro di un imminente intervento infrastrutturale per il raddoppio della carreggiata, sta per essere messa in sicurezza grazie all’arrivo di una ditta specializzata nella pulizia stradale.

Gli operatori sono al lavoro per ripristinare completamente l’aderenza dell’asfalto e consentire un transito in condizioni di piena sicurezza. A coordinare le operazioni è l’assessore Pasquale Sconosciuto, che ha invitato gli automobilisti a procedere con la massima prudenza, soprattutto nelle fasi di pulizia e asciugatura del manto stradale. Il traffico risulta al momento rallentato, ma la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore.