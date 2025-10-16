Tragedia a Piragineti (area urbana di Rossano), dove un uomo di 56 anni, F.S., ha perso la vita mentre era impegnato in lavori di lavorazione del ferro.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta da una scala, forse in seguito a un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Era sposato e padre di famiglia. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e confermare l’ipotesi del malore. L’intera comunità di Piragineti è sotto choc per la scomparsa di un lavoratore stimato e conosciuto.