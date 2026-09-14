Bandiere a mezz’asta e un minuto di raccoglimento nelle scuole. La comunità si stringe attorno alla famiglia del medico, per quarant’anni anni in servizio a Praia. Il medico è morto ieri pomeriggio, dopo essersi sentito male durante la marcia della pace

Praia a Mare si prepara a rendere omaggio al dottor Mario Veltri, morto domenica ieri pomeriggio dopo essere stato colto da un malore durante la marcia della pace organizzata tra Diamante e Buonvicino.

Domani, 15 settembre, in concomitanza con i funerali fissati alle 16, il Comune ha proclamato il lutto cittadino. Una decisione assunta dall’amministrazione comunale per manifestare in modo tangibile il dolore dell’intera comunità per la scomparsa di quella che viene definita nell’ordinanza «una figura fondamentale per la comunità praiese».

Un percorso umano e professionale

Nel provvedimento firmato dal sindaco Antonino De Lorenzo, il Comune ricorda il percorso umano e professionale del medico, sottolineandone l’animo caritatevole e la disponibilità verso il prossimo, qualità che ne avevano fatto una figura particolarmente conosciuta e stimata.

Il malore alla marcia della pace

Veltri, per tantissimi anni in servizio a Praia a Mare, si trovava alla marcia della pace non soltanto come partecipante, ma per portare la propria testimonianza legata all’impegno nel volontariato e ai viaggi a Lourdes. Aveva appena concluso il suo intervento quando il corteo aveva ripreso il cammino. Poco dopo il malore, improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

Una morte che ha colpito profondamente quanti lo conoscevano e che ha trasformato una giornata dedicata alla pace e alla condivisione in una tragedia.

I funerali

Domani Praia a Mare si stringerà attorno alla famiglia. Durante la cerimonia funebre sarà esposta la bandiera a mezz’asta sugli edifici pubblici, mentre il Comune ha disposto il divieto di attività ludiche e ricreative e di ogni comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata o con il decoro urbano.

Ma il cordoglio coinvolgerà anche le scuole cittadine. L’ordinanza prevede infatti che gli istituti, alla riapertura, osservino alle 10.30 un minuto di raccoglimento in onore del dottor Veltri e promuovano, nella stessa giornata, una lezione dedicata a far conoscere agli studenti la sua «grande umanità».

Un passaggio particolarmente significativo, perché affida anche ai più giovani il ricordo di un uomo che, secondo quanto sottolineato dall’Amministrazione, aveva fatto della disponibilità verso gli altri una parte essenziale del proprio percorso professionale e umano.