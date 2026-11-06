Il Consiglio comunale straordinario sulla sicurezza a Praia a Mare si terrà dopo il confronto in Prefettura. È la posizione annunciata dal sindaco Antonino De Lorenzo, che accoglie la richiesta della minoranza dopo l’incendio di un mezzo da lavoro avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 novembre in via dei Mercanti. Il mezzo appartiene a un imprenditore praiese già colpito, nei mesi scorsi, da episodi analoghi.

«Accettiamo la richiesta della minoranza di convocare un consiglio comunale straordinario dedicato ai recenti fatti di cronaca, ma lo faremo dopo aver partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, a Cosenza», dichiara De Lorenzo. Il sindaco ha annunciato che lunedì 9 novembre contatterà il prefetto per pianificare la riunione.

L’incendio e la richiesta di misure urgenti

Nella comunicazione del Comune, l’incendio viene indicato come probabilmente doloso: una circostanza che resta da accertare. Dopo l’episodio, De Lorenzo aveva scritto al prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, chiedendo misure urgenti.

La mattina del 6 novembre il sindaco ha inoltre chiesto un parere al viceprefetto vicario e coordinatore della Prefettura, Rosa Correale. Alla luce di quel confronto, ha spiegato di ritenere opportuno riunire l’assemblea cittadina dopo il passaggio al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

De Lorenzo: «Ogni iniziativa nell’ambito delle nostre competenze»

«Riteniamo sia più incisivo riunire il consiglio solo dopo il confronto al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», aggiunge il sindaco. De Lorenzo richiama la presenza, in quella sede, del prefetto e delle forze dell’ordine, indicando nel confronto istituzionale il passaggio che dovrà precedere il dibattito in aula.

Alla minoranza, che ha sollecitato la seduta straordinaria, il primo cittadino ribadisce la disponibilità dell’amministrazione: «È ferma volontà di questa amministrazione mettere in campo ogni iniziativa possibile, nell’ambito delle proprie competenze, per arginare fenomeni delinquenziali, compresa la convocazione del consiglio in seduta straordinaria».