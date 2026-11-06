Il progetto Cosenza Calcio 1914 è pronto a compiere il suo primo passo ufficiale davanti alla città. Dopo le indiscrezioni e gli annunci dei giorni scorsi, il gruppo di imprenditori che ha deciso di investire nella DB Rossoblù Città di Luzzi ha fissato la data della presentazione pubblica della nuova iniziativa sportiva e societaria. L'appuntamento è per martedì 17 novembre, alle ore 17:30, presso il Cinema Italia di Cosenza. Un incontro che servirà a chiarire programmi, ambizioni e prospettive di un progetto destinato inevitabilmente ad attirare l'attenzione della tifoseria rossoblù, anche alla luce del particolare momento attraversato dal Cosenza Calcio. Tra gli ospiti annunciati anche Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport e figlio di Gianni, allenatore che ha scritto pagine importanti della storia del calcio cosentino.

Il comunicato della DB Rossoblù Città di Luzzi

Cosenza Calcio 1914, «Dalle nostre radici, verso il futuro»: il 17 novembre la presentazione del nuovo progetto

Martedì 17 novembre, alle ore 17:30, presso il Cinema Italia, il gruppo promotore presenterà ufficialmente alla città il nuovo progetto sportivo e societario Cosenza Calcio 1914. Un'iniziativa che prende avvio dalla consolidata realtà sportiva della DB Rossoblù Città di Luzzi e che sarà illustrata alla comunità nel corso di un incontro dedicato alla condivisione della visione e degli obiettivi del nuovo percorso.

L'appuntamento rappresenterà un primo momento di condivisione pubblica del progetto, nel corso del quale saranno illustrati gli elementi che ne guideranno lo sviluppo e la visione che accompagnerà questa nuova fase, con particolare attenzione al legame con il territorio e alla valorizzazione della storia sportiva cittadina.

A prendere parte all'incontro anche Gianluca Di Marzio, figlio di Gianni Di Marzio, figura storica del calcio e legata alla memoria sportiva della città.

«Dalle nostre radici, verso il futuro» è il reclamo scelto per accompagnare la presentazione: un messaggio che esprime la volontà di valorizzare il patrimonio storico e identitario del territorio, guardando al futuro attraverso un progetto aperto al coinvolgimento della comunità.

Il gruppo promotore invita tifosi, cittadini, rappresentanti del territorio e organi di informazione a partecipare all'incontro.