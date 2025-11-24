La Virtus Acri ritrova ossigeno puro nella sfida salvezza contro il Cotronei e lo fa grazie al suo uomo attualmente più ispirato: Patrick Tiengo. Il fantasista brasiliano, classe 1996, ha firmato il gol che ha deciso l’undicesima giornata del campionato di Promozione A, regalando ai rossoneri un successo importante nella corsa alla permanenza. Per lui si tratta della quinta rete stagionale, dopo il gol su rigore al Corigliano, la doppietta al Rende e la trasformazione dal dischetto contro lo Scalea, è arrivata un’altra firma pesantissima.

I tre punti conquistati ieri mandano l’Acri a quota 11, a un solo passo dalla soglia salvezza diretta attualmente occupata dal Campora (12 punti). E, come ha raccontato lo stesso Tiengo ai microfoni del network LaC, il successo contro il Cotronei pesa anche sul piano emotivo: «Questa partita era troppo importante per noi, per la squadra e per la società. Una vittoria che dà fiducia a tutto il gruppo. Voglio ringraziare i tifosi presenti oggi, speriamo di continuare così per tutta la stagione».

La settimana dei rossoneri era iniziata con il cambio in panchina e l’arrivo del nuovo allenatore Davide Falcone, subentrato a Emilio Guido. Un passaggio che, secondo il brasiliano, ha avuto il suo impatto: «È normale nel calcio che quando cambia l’allenatore, cambia anche qualcosa nel gruppo. Ha bisogno di un po’ di tempo per sistemare la squadra – dice Tiengo – , ma credo che stiamo camminando nella direzione giusta».

Il fantasista verdeoro dedica poi il gol e la vittoria contro il Cotronei a chi gli è più vicino: «Ringrazio la mia famiglia, che è in Brasile, e tutta la squadra. Questa vittoria può cambiare la nostra stagione».