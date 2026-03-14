Ordinanza del Gip: colpo del 22 dicembre 2025 in via De Nava. I rapinatori in passamontagna su scooter rubato e targa illecita, identificati con video e indagini della Mobile

Due persone di Reggio Calabria sono state arrestate dalla Polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero i responsabili della rapina a mano armata avvenuta il 22 dicembre 2025 nel punto vendita Toys Center di via De Nava.

Stando alla ricostruzione, i due sarebbero arrivati a bordo di uno scooter rubato, con una targa abbinata a un altro veicolo e ritenuta anch’essa di provenienza illecita. Entrati nel negozio con il volto coperto da passamontagna, avrebbero minacciato gli impiegati con una pistola e si sarebbero impossessati del denaro custodito nella cassaforte, per un totale di circa 45.000 euro. Durante l’azione, si sarebbero appropriati anche del telefono di una dipendente, per impedirle di contattare le forze dell’ordine, quindi sarebbero fuggiti facendo perdere le tracce.

L’attività investigativa, svolta con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha portato la Squadra mobile a identificare i presunti autori ricostruendone i movimenti prima e dopo la rapina grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e ad ulteriori approfondimenti: appostamenti, servizi di controllo e indagini tecniche della Polizia Scientifica.

Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza, gli investigatori hanno inoltre rinvenuto parte del bottino nella disponibilità di uno dei due arrestati. Secondo quanto riferito, il colpo sarebbe stato pianificato nei minimi dettagli.