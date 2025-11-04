Operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile: scoperta una serra artigianale e ingenti quantitativi di stupefacenti. Disposti i domiciliari

Sulla notizia anticipata nei giorni scorsi, arriva ora la conferma ufficiale da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rende, che hanno arrestato un uomo (originario della Presila) trovato in possesso di una quantità ingente di sostanze stupefacenti e di un’arma da fuoco.

L’operazione risale al 25 ottobre 2025, quando i militari, impegnati in una serie di controlli nell’hinterland rendese, hanno individuato e fermato il soggetto nella flagranza dei reati di detenzione illecita di droga e di possesso abusivo di arma comune da sparo.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, all’interno dell’abitazione nella disponibilità dell’arrestato, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio deposito di stupefacenti. Le sostanze sequestrate – marijuana, hashish, cocaina e “live rosin”, un concentrato derivato dalla cannabis – erano custodite in confezioni di vario tipo, insieme a materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Nell’appartamento, situato in una zona residenziale di Rende, è stata inoltre rinvenuta una serra artigianale completa di accessori per la coltivazione di marijuana, oltre a una pistola a tamburo di probabile fabbricazione estera e munizioni di diverso calibro, anch’esse sequestrate.

La Procura di Cosenza, sulla base degli elementi raccolti – che dovranno essere verificati nella fase processuale e nel contraddittorio con la difesa – ha richiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari, valutate le circostanze, ha invece disposto per M. F. la misura degli arresti domiciliari. L'indagato è difeso dall’avvocato Maurizio Nucci.