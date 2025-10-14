Il sito si estende su una superficie di 350 metri quadri: rinvenuti frigoriferi, lavatrici, mobili e divani

Gestione illecita di rifiuti, questa è l’ipotesi di reato contestata a seguito di un intervento della Polizia locale di Rende nella zona di Contrada Cutura, a seguito del quale si è proceduto al sequestro penale dell’area. L’operazione, con la supervisione del Comandante Fabio Felice De Silva, è stata effettuata dal nucleo di Polizia ambientale, diretto dal S.Tenente Caruso Davide con l’ausilio del Brigadiere Capo Caruso Giovannino.

Nello specifico, i rilievi e le verifiche svolti sul posto, hanno permesso di accertare la presenza di rifiuti abbandonati in maniera incontrollata in un area superiore a 350 mq, per la maggior parte costituiti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione oltre a vari rifiuti solidi urbani (RSU) ingombranti tra cui frigoriferi, mobili, divani, lavatrici ecc.

A seguito di quanto accertato, ravvisate le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, è stata inviata comunicazione notizia di reato contro ignoti alla Procura della Repubblica competente. «L'impegno adesso è di operare per individuare e punire, in primis, i responsabili di tale abbandono» dichiara il Comandante della Polizia Locale