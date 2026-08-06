L’incendio è divampato questa mattina intorno alle 10.30. A dare l’allarme alcuni clienti, sul posto si sono recati i Vigili del fuco

Momenti concitati questa mattina a Rende intorno alle 10.30. Nel parcheggio sotterraneo della Coop una Fiat Punto di colore nero ha preso fuoco mentre era in sosta. A dare l’allarme alcuni clienti del supermercato che hanno allertato i dipendenti. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto a riportare alla normalità la situazione. Non si segnalano feriti o ustionati dall’incendio. Di seguito il video di quegli attimi.