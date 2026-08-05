La vittima, secondo le prime informazioni, avrebbe 81 anni. Il ritrovamento è avvenuto dopo l'allarme lanciato dai familiari per il mancato rientro a casa

Il corpo carbonizzato di una persona è stato ritrovato all'interno di un'autovettura nelle campagne di località Ciaramiti, nel territorio comunale di Ricadi, nel Vibonese. Il cadavere, secondo le prime informazioni, apparterrebbe a un uomo di 81 anni. L'identificazione ufficiale è tuttavia ancora in corso. Il ritrovamento è avvenuto al termine delle ricerche avviate dalle forze dell'ordine dopo l'allarme lanciato dai familiari, preoccupati per il mancato rientro dell'anziano e per l'assenza di notizie.

Gli investigatori hanno concentrato le ricerche in un terreno agricolo di proprietà dell'uomo, dove hanno fatto la scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'accaduto e chiarire le circostanze della morte. Le prime verifiche avrebbero escluso l'ipotesi di un omicidio.

Al momento, infatti, gli investigatori della compagnia di Tropea propendono per il suicidio, anche se saranno gli ulteriori accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria a fare piena luce sulla vicenda. La salma è stata posta a disposizione della Procura mentre proseguono le indagini.