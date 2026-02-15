Nella serata tra il 13 e il 14 febbraio, una pattuglia della Polizia Locale di Rende, coordinata dal comandante Alfredo Ferraro, ha ispezionato diverse attività

Proseguono senza sosta i controlli sui locali pubblici di Rende, espressamente voluti dall’Amministrazione guidata dal sindaco Sandro Principe e previsti dall’Ordine di Servizio dello scorso 8 gennaio. Nella serata tra il 13 e il 14 febbraio, una pattuglia della Polizia Locale di Rende, coordinata dal comandante Alfredo Ferraro, ha ispezionato diversi locali di pubblico spettacolo ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che organizzano piccoli intrattenimenti musicali.

I controlli hanno riguardato aspetti particolarmente sensibili per la sicurezza: il rispetto dei limiti di affollamento, la presenza e la funzionalità degli strumenti di prevenzione incendi, le emissioni sonore prodotte oltre l’orario consentito, in relazione a quanto previsto dal regolamento comunale di sicurezza urbana. Nel corso delle verifiche sono state contestate sanzioni amministrative ed emerse alcune situazioni che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti amministrativi, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

L’attività, in ogni caso, si è svolta in un clima di collaborazione con gli esercenti, con l’obiettivo primario di garantire condizioni di sicurezza adeguate per cittadini e avventori. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e si estenderanno, per diverse settimane, a tutti i locali della città. Quest’azione capillare che conferma la volontà del Comune di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole e sulla tutela della sicurezza urbana. L’iniziativa fa parte della linea tracciata dall’Amministrazione Principe, per garantire il rispetto delle regole nei luoghi della movida cittadina.