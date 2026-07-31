Controlli della Polizia Locale e degli ispettori ambientali: sanzionati condomìni, utenze e attività commerciali. Le telecamere mobili individuano i trasgressori, con sospensione della patente nei casi previsti dalla legge

Proseguono senza sosta in tutta la città di Rende i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. Gli agenti della Polizia Locale, che fruiscono del supporto degli ispettori ambientali, sono in prima linea in quest’operazione imponente, voluta con forza dall’Amministrazione guidata dall’Onorevole Sandro Principe.

In seguito alle ultime ispezioni, condotte su utenze domestiche singole, condomìni e attività commerciali, sono emerse numerose violazioni, tutte accertate e sanzionate. Tra le infrazioni più frequenti figurano il mancato rispetto della differenziazione dei rifiuti e il loro conferimento al di fuori degli orari consentiti. In alcuni casi, la reiterazione è apparsa particolarmente grave: alcuni condomìni sono stati sanzionati addirittura quattro volte in pochissimi mesi. Ciò dimostra il mancato rispetto delle regole civiche, che non sarà più tollerato.

Inoltre, i moderni sistemi di videosorveglianza mobile in dotazione alla Polizia Locale forniscono un aiuto determinante al controllo e all’identificazione dei responsabili. Le telecamere - dislocate strategicamente sul territorio e impiegate nella lotta ai reati ambientali - hanno immortalato svariati episodi di abbandono illecito. I trasgressori, subito identificati, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cosenza. La stretta sull’abbandono illecito si avvale oggi delle pesanti sanzioni introdotte dalla normativa a tutela dell’ambiente (la cosiddetta legge “Terra dei Fuochi”, che ha modificato l’articolo 255 del decreto legislativo 152 del 2006).

In particolare, chi viene sorpreso ad abbandonare rifiuti servendosi di un autoveicolo, subirà non solo le sanzioni pecuniarie e la denuncia penale, ma riceverà anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, da un minimo di quattro mesi a un massimo di sei. Infatti, a conferma dell'efficacia e della fermezza dei controlli attuati, molti trasgressori identificati dagli agenti hanno subito la sospensione della patente.

L’attività dell’Amministrazione e della Polizia Locale non si ferma, anzi si intensifica in vista delle vacanze estive. Si consideri, al riguardo, che l’abbandono incontrollato di rifiuti, specialmente di materiale plastico e scarti di varia natura, può causare gravi rischi, ad esempio come innesco potenziale per i roghi. Quindi, quest’operazione ha una valenza strategica anche nella prevenzione degli incendi.

Sanzionare chi abbandona i rifiuti significa, prima di tutto, difendere il territorio, tutelare la salute pubblica e preservare il patrimonio ambientale cittadino. L’Amministrazione Principe fa sapere che i controlli continueranno con tolleranza zero anche nei prossimi mesi, a tutela dei tanti cittadini rispettosi delle regole e del decoro urbano di Rende.