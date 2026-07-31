La struttura dedicata al book crossing è stata trovata invasa dai rifiuti. Richiesto l'intervento dell'assessore Pasquale Sconosciuto per il ripristino dell'area
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Amara sorpresa questa mattina per la Bibliocabina di Cosenza, uno degli spazi cittadini dedicati al book crossing. La struttura è stata trovata in condizioni di forte degrado, con rifiuti abbandonati al suo interno e nelle immediate vicinanze, tanto da apparire come una vera e propria discarica.
A denunciare l'accaduto è stata la consigliera con delega alla Cultura Antonietta Cozza, che ha affidato ai social il proprio rammarico per quanto constatato. «La nostra Bibliocabina ridotta a discarica stamattina», ha scritto, spiegando di aver immediatamente richiesto l'intervento dell'assessore all'Ambiente, Pasquale Sconosciuto, per la pulizia dell'area e il ripristino del decoro.
«È veramente triste assistere alla mancanza assoluta di rispetto per ciò che appartiene a tutti», ha aggiunto Cozza, sottolineando come il degrado non colpisca soltanto una struttura pubblica, ma un luogo simbolo di condivisione e partecipazione civica.