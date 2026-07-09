Le religiose in via precauzionale hanno abbandonato la struttura. Sul posto, operano diverse squadre dei vigili del fuoco
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Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 13 lungo il costone sul quale sorge il convento delle suore di clausura Santa Chiara, nel centro storico di Rende. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco e si valuta l’intervento di un canadair.
Nel frattempo, le religiose, in via precauzionale, hanno abbandonato il convento. L’incendio sta destando molta preoccupazione tra i residenti del centro storico di Rende.