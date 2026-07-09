Nessuna sorpresa dopo quanto anticipato ieri: Fabio Lucioni é il nuovo ds del Cosenza Calcio. Ha firmato il suo contratto nella sede delle aziende di Eugenio Guarascio a Lamezia Terme. Opererà in una situazione borderline, con la tifoseria in aperta contestazione verso la proprietà e con i migliori calciatori della rosa orientati a chiedere la cessione.

«Il Cosenza Calcio - si legge nella nota ufficiale - comunica di aver affidato la guida della direzione sportiva a Fabio Lucioni. Ha 39 anni ed è originario di Terni il nuovo DS che ha firmato il contratto che lo lega al club rossoblù. È il suo primo incarico ufficiale da direttore sportivo, un ruolo che affronta con l’entusiasmo e la determinazione tipici di una figura ambiziosa e desiderosa di costruire un progetto proiettato al futuro».

Poi ancora: «Lucioni, ex difensore centrale di grande esperienza, ha legato il suo nome soprattutto alle maglie di Benevento e Lecce, club nei quali ha disputato le stagioni più significative della sua carriera, collezionando numerose presenze in Serie A e Serie B. La sua conoscenza profonda dell’ambiente cadetto e la sua sensibilità verso le dinamiche di spogliatoio rappresentano un valore aggiunto per il nuovo corso del Cosenza». «Lucioni è già pienamente operativo - fa sapere la società -. Tra appuntamenti con procuratori e analisi di mercato, sta lavorando intensamente per rinnovare la rosa. Parallelamente è impegnato nella ricerca delle migliori strutture per il training dei calciatori, con sopralluoghi per garantire alla squadra condizioni ottimali di lavoro».

«Ringrazio innanzitutto la società, nella persona del presidente Eugenio Guarascio, che mi sta dando questa grande opportunità. Cercherò - ha detto il nuovo direttore sportivo - in tutti i modi di rendere questa stagione indimenticabile. Vogliamo costruire una squadra giovane che possa riportare un sano entusiasmo da parte dei tifosi, perché avremo bisogno del loro sostegno. Mi impegnerò con tutte le mie forze affinché gli obiettivi vengano raggiunti. Stiamo individuando il nuovo allenatore, mentre per quanto riguarda le strutture sportive, abbiamo programmato incontri a stretto giro per verificare le condizioni dei campi».