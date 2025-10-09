Cresce la preoccupazione per l’escalation di episodi di violenza registrati nelle ultime ore a Cosenza. Dopo la maxi rissa su viale Parco e il successivo scontro in piazza Loreto, il Sindacato Indipendente Carabinieri (Sic) Calabria, attraverso il segretario regionale Amedeo Di Tillo, lancia un appello alle istituzioni: «Serve un intervento immediato e coordinato per ristabilire ordine e sicurezza».

Due risse in poche ore, cresce l’allarme sicurezza

Gli episodi ravvicinati di violenza urbana, che hanno coinvolto anche giovani e minorenni, destano profonda preoccupazione. Il Sic sottolinea come questi fatti rappresentino un campanello d’allarme sociale, segnale di un disagio crescente alimentato da precarietà, assenza di riferimenti educativi e perdita di valori fondamentali. «Non si può rimanere indifferenti – afferma Di Tillo – di fronte a episodi che minano la sicurezza pubblica e la tranquillità dei cittadini. È necessaria una risposta immediata, concreta e condivisa».

La proposta del Sic: un tavolo tecnico permanente

Nel comunicato diffuso oggi, il sindacato propone la creazione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga Comune, Prefettura, Forze dell’Ordine, istituzioni scolastiche e realtà sociali del territorio. L’obiettivo è quello di analizzare le cause dei fenomeni di violenza e individuare strategie di prevenzione e controllo realmente efficaci. «Solo una collaborazione attiva e continuativa tra le istituzioni può garantire un cambiamento reale», sottolinea il segretario del Sic.

Nel documento, Di Tillo evidenzia anche il ruolo fondamentale dello sport come strumento educativo e di inclusione sociale. «Favorire la pratica sportiva – spiega – significa offrire ai giovani un’alternativa sana e costruttiva, capace di trasmettere valori come il rispetto delle regole, la solidarietà e il lavoro di squadra». Il Sic chiede inoltre di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili e di promuovere parallelamente interventi culturali ed educativi per recuperare il senso di comunità e responsabilità civica. «Solo attraverso un impegno corale tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine – conclude Di Tillo – potremo restituire a Cosenza la serenità e la sicurezza che merita».