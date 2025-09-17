Una settimana fa i carabinieri erano andati ad arrestare la madre e avevano notato la loro assenza, il silenzio della donna aveva alimentato timori per fortuna fugati dalle indagini

I due bambini di quattro e cinque anni spariti da Castrovillari stanno bene e si trovano in Romania con la nonna. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la comunità del Pollino.

L’allarme era scattato mercoledì 10 settembre, quando i carabinieri erano andati a eseguire un ordine di arresto nei confronti della madre, una 28enne romena residente da anni tra Corigliano-Rossano e Castrovillari. In quel frangente, i militari avevano notato che dei suoi due figli non c’era traccia e il silenzio opposto dalla donna alle loro domande aveva fatto presagire qualcosa di preoccupante.

L’opposizione della donna aveva indotto i militari a denunciarla in Procura per abbandono e di sottrazione di minori, ma poche ore sono state poi sufficienti per fugare ogni timore. I due piccoli si trovano nella loro patria d’origine insieme alla nonna materna.