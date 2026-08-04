L'uomo si è recato al Commissariato Vicaria di Napoli per denunciare lo smarrimento di portafoglio e documenti. Sta bene e il fratello è partito per raggiungerlo. Ieri era stato attivato dalla Prefettura il Piano provinciale per le persone scomparse

È stato ritrovato a Napoli Fortunato Solano, il 56enne di Mileto di cui si erano perse le tracce lo scorso 30 luglio durante il viaggio di rientro in Calabria dopo una breve trasferta a Roma.

L’uomo si è recato al Commissariato Vicaria di Napoli per denunciare lo smarrimento del portafoglio e dei documenti - carta d’identità, codice fiscale e patente – che erano stati ritrovati proprio ieri in un McDonald’s di Napoli. Sfruttando l’occasione, i carabinieri hanno potuto identificarlo e avvisare i familiari del suo ritrovamento. A quel punto uno dei fratelli è partito insieme al cugino per raggiungerlo. Il rientro a Mileto è previsto in serata. Le sue condizioni di salute sarebbero buone.

La ricostruzione

La scomparsa aveva fatto scattare l'allarme dopo la denuncia presentata dai familiari. Nella giornata di ieri la Prefettura di Vibo Valentia aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le attività di ricerca.

Secondo quanto ricostruito, la mattina del 30 luglio Solano si era recato a Roma insieme a un cugino. Nel pomeriggio i due avevano intrapreso il viaggio di ritorno verso la Calabria. Dopo aver raggiunto la stazione di Salerno erano saliti su un treno diretto a Cosenza. È proprio durante quel tragitto che si erano perse le tracce del 56enne. Il ritrovamento mette fine a giorni di apprensione per i familiari.