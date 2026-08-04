Un momento dal forte valore simbolico per lo stadio "Marco Lorenzon" di Rende, che dopo diversi anni torna a riappropriarsi di uno degli elementi più rappresentativi della sua identità: il tabellone. Grazie all'impegno del City Rende F.C., il glorioso impianto sportivo ritrova un simbolo che va ben oltre la sua funzione pratica, rappresentando un segno di appartenenza, memoria e tradizione.

Con il riposizionamento del nuovo tabellone viene restituita alla comunità cittadina una parte importante della dignità sportiva dello stadio, luogo che negli anni ha ospitato pagine significative del calcio rendese.

Un gesto concreto che rende omaggio anche alla memoria del compianto e indimenticabile Marco Lorenzon, al quale è intitolato lo stadio, preservandone il ricordo e onorandone il nome nel modo più autentico: valorizzando la storia e l'identità di un impianto che continua a rappresentare un punto di riferimento per lo sport cittadino.