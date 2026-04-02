«Una grandinata di eccezionale violenza si è abbattuta oggi sul nostro territorio, causando gravi danni alle colture e mettendo in difficoltà molte aziende agricole locali». È quanto scrive sui social il sindaco di Rocca Imperiale Giuseppe Ranù.

«Siamo già al lavoro per effettuare una prima stima dei danni e attiveremo tutte le procedure necessarie per richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. In questo momento è fondamentale essere vicini ai nostri agricoltori, che rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra comunità e per l’economia del territorio.

Doveroso individuare con la Regione un percorso che garantisca misure strutturali ed efficaci: dal finanziamento delle reti antigrandine al rafforzamento degli strumenti assicurativi, per dare maggiore sicurezza alle aziende del territorio e prevenire i danni causati da eventi climatici sempre più estremi».