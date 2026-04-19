Sarà una mattinata decisiva quella di lunedì per il 48enne E.C., finito in carcere dopo l’operazione dei carabinieri nel quartiere Ciglio della Torre, nell’area urbana di Rossano. L’uomo, assistito di fiducia dall’avvocato Francesco Nicoletti, comparirà infatti davanti al gip del Tribunale di Castrovillari per la convalida del fermo e per il successivo interrogatorio di garanzia.

L’udienza si terrà direttamente all’interno della Casa circondariale di Castrovillari, dove il quarantottenne si trova attualmente detenuto. È questo il primo passaggio giudiziario dopo il blitz che ha portato al sequestro di droga e armi ritenute clandestine.

Le accuse contestate al 48enne

L’indagato, descritto come incensurato, è accusato di detenzione di armi clandestine e di possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Le contestazioni nascono dall’attività condotta giovedì scorso dai militari in un deposito ritenuto nella sua disponibilità.

Secondo la ricostruzione investigativa, all’interno del locale sarebbe stato trovato un borsone da viaggio contenente sia la droga sia l’arsenale. Un elemento che ha portato la Procura della Repubblica di Castrovillari a disporre l’immediato trasferimento in carcere dell’uomo, in attesa del vaglio del giudice.

Cinque pistole e oltre un chilo di cocaina nel deposito

Nel dettaglio, all’interno del deposito sarebbero state trovate cinque pistole semiautomatiche clandestine, con matricole abrase, alterate o comunque prive di registrazione nei cataloghi ufficiali, oltre a numerosi proiettili di diverso calibro.

Assieme alle armi, i carabinieri avrebbero sequestrato anche un panetto di cocaina colombiana pura del peso di oltre un chilogrammo. Secondo le stime investigative, una volta immessa sul mercato, quella sostanza avrebbe potuto generare introiti per circa 150mila euro.

Il materiale è stato posto sotto sequestro

Armi, munizionamento e sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro nel corso dell’operazione. Il quadro accusatorio ruota ora attorno a quel ritrovamento e alla disponibilità del deposito in capo al 48enne.