L’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi, prima dell’arrivo del 118: la signora ha riportato un ematoma alla testa

Una donna è stata investita davanti alla scuola primaria di Rossano È accaduto in via Josemaria Escrivà: la signora ha riportato un ematoma alla testa ed è stata trasferita in ospedale. Secondo le prime informazioni, la signora stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stata colpita da un’auto che si è subito fermata per prestare soccorso.

In seguito, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti medici. Sul posto anche la polizia municipale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La circolazione ha subito rallentamenti per il tempo necessario ai rilievi.