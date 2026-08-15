Intervento nella notte sull’arenile di località Seggio, nell’area urbana di Rossano, dove la Capitaneria di Porto avrebbe effettuato un’operazione finalizzata liberare la spiaggia da oggetti lasciati incustoditi.

Secondo quanto riferito da alcune testimonianze raccolte sul posto, l’intervento sarebbe avvenuto intorno alle 2.30 della notte. Il personale avrebbe proceduto alla rimozione di ombrelloni, sedie, giochi per bambini e altre attrezzature da spiaggia che erano state lasciate sull’arenile da privati.

L’operazione avrebbe interessato gli oggetti rimasti sulla spiaggia durante le ore notturne, quando l’arenile dovrebbe essere lasciato libero da attrezzature private non presidiate.

L’intervento della Capitaneria ha attirato l’attenzione di alcuni residenti e frequentatori della zona, che nelle ore successive hanno segnalato quanto accaduto.

La rimozione delle attrezzature lasciate stabilmente sull’arenile rappresenta anche un richiamo al rispetto delle regole sull’utilizzo delle spiagge libere, che non possono essere occupate in maniera permanente attraverso ombrelloni, sedie o altri oggetti personali lasciati sul posto con l’intento di riservarsi uno spazio per il giorno successivo.