Intervento dei militari dell’Arma qualche attimo dopo che i due indagati avevano ingannato una signora facendole credere che il figlio aveva provocato un incidente stradale e doveva pagare un avvocato

Truffa ai danni di un’anziana a Rovito: due uomini l’avrebbero convinta che il figlio avesse provocato un incidente stradale e che servissero somme di denaro per pagare un avvocato. La vicenda è avvenuta ieri nel cuore della Presila cosentina, quando i due soggetti, provenienti dall’area urbana di Napoli, sarebbero entrati in azione nelle prime ore del pomeriggio.

Fortuna ha voluto che una pattuglia dei carabinieri di Rovito perlustrasse la zona pochi istanti dopo: i militari hanno fermato l’auto e rinvenuto circa 9mila euro in contanti e gioielli. All’anziana, i due avevano chiesto circa 5mila euro: la donna disponeva solo di 3mila euro, mentre la restante parte sarebbe stata “coperta” con i gioielli rubati.

Determinante anche l’aiuto dei residenti, che avevano riconosciuto i due uomini e compreso subito la truffa ai danni della signora, inizialmente ignara dell’inganno. Al termine della direttissima, il giudice monocratico Francesca De Vuono ha disposto per entrambi gli indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, richiesta dalla Procura di Cosenza. I due sono difesi dagli avvocati Pietro Sammarco e Gianluca Bilotta.