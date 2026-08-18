Il lungomare di San Lucido torna percorribile in temo record, dopo che il forte maltempo della notte scorsa aveva aperto una voragine. Nel crollo del marciapiede erano rimaste coinvolte alcune automobili in sosta, senza conseguenze per le persone.

Incessante il lavoro nel corso della mattinata, al fine di mettere i sicurezza l'area e consentire il ripristino della circolazione. Le intense precipitazioni e la forza del mare avrebbero aggravato le condizioni di un litorale già particolarmente fragile. Nei giorni precedenti, infatti, le mareggiate avevano causato altri cedimenti lungo il lungomare, danneggiando anche infrastrutture e reti dei sottoservizi.