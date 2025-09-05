Macerie e immondizia la fanno da padrone in diversi angoli del popoloso rione di Cosenza, il disappunto dei residenti alle prese con problemi evidenti di decoro e vivibilità

Il rione San Vito è alle prese con un problema evidente di decoro e vivibilità. Gli interventi di manutenzione eseguiti di recente dal Municipio, se da un lato hanno rinfrescato strade ed edifici, dall’altro hanno lasciato in eredità macerie e scarti di lavorazione.

In particolare, una traversa di via Albo è rimasta dissestata e priva di asfalto, sulla nuova scalinata realizzata in via Cilea troneggiano macerie e finanche un copertone, mentre una discarica abusiva la fa da padrona in via De Marco.

La scalinata di via Cilea

Alcuni lettori ci segnalano una situazione difficile, resa ancora più problematica dal mancato ritiro dei rifiuti, in particolare del residuo indifferenziato, con il risultato che l’intero rione si ritrova spesso e malvolentieri ostaggio del cattivo odore, della sporcizia e del degrado.

A ciò si aggiunge anche lo scarso senso civico di pochi residenti che finiscono però per danneggiare tutta la popolazione. Gran parte di loro, però, è vittima di questa situazione.

Una traversa di via Albo

Uno di loro vive a San Vito da 65 anni, e la sua preoccupazione principale è questa: “Tra poco comincerà la scuola e qua c'è un istituto elementare che anche scuola primaria e mi domando: come faranno i bambini a fare le lezioni in queste condizioni di degrado?”.