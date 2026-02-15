Il fatto è successo a Marcellina, nell’area di sosta della stazione. Sul posto gli agenti della Polizia locale e una pattuglia di vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza la zona

Poteva trasformarsi in una tragedia l’episodio che si è verificato ieri sera a Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro: poco dopo le 21, un albero di pino è crollato improvvisamente al suolo, travolgendo un’auto in sosta. Il mezzo era parcheggiato nell’area a ridosso della stazione ferroviaria, zona solitamente frequentata dai viaggiatori e punto di ritrovo serale per molti giovani del posto. Solo per puro caso, al momento del crollo, in quell’area non c’era nessuno e, fortunatamente, nell’auto non c’erano occupanti. Nessuno, dunque, è rimasto ferito.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati tempestivamente gli agenti della Polizia locale e una pattuglia di vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza la zona. L’area ancora adesso risulta inaccessibile e delimitata dal nastro segnaletico, mentre l’auto, una Fiat Punto grigio scuro, è stata già rimossa.

Sconosciuti i motivi del crollo

Al momento del crollo non c’erano raffiche di vento, ma il tronco dell’albero potrebbe essere stato indebolito dalle forti raffiche di vento e dalle abbondanti piogge che si sono riversate su tutta la Calabria nei gironi precedenti. Si fa largo anche l’ipotesi del legno del tronco già cariato o decomposto, ma i controlli sono in corso e solo dopo un’accurata indagini si potranno avere risposte certe.