In via Provinciale un 38enne avrebbe preso di mira un uomo di 38 anni danneggiando anche una vetrina e due auto prima dello scontro

Aggressione nel primo pomeriggio in via provinciale a Schiavonea, dove un uomo di 38 anni, residente a Corigliano, ha preso di mira l’attuale compagno della sua ex. Secondo una prima ricostruzione, l’azione sarebbe legata a motivi personali.

L’uomo avrebbe colpito con violenza la vetrina di un’attività commerciale e danneggiato due autovetture parcheggiate all’esterno, mandando in frantumi i vetri. Subito dopo si è verificata una colluttazione tra i due, durante la quale una persona è rimasta ferita. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano per le cure del caso.

Dopo l’episodio, il responsabile si è allontanato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del gruppo territoriale, aliquota Radiomobile di Corigliano-Rossano, che stanno effettuando i rilievi e ricostruendo con precisione quanto accaduto. In corso gli accertamenti per definire eventuali responsabilità e provvedimenti.