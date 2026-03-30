Apprensione nel pomeriggio a Schiavonea, dove un cane è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza. L’operazione di soccorso è scattata nei pressi del porto di Schiavonea, dopo che un residente della zona ha segnalato la scomparsa dell’animale, un randagio di media taglia che era solitamente accudito da lui. Il cane mancava da circa quattro giorni, facendo temere il peggio.

A seguito delle ricerche, i Vigili del Fuoco hanno individuato il cane incastrato tra i grossi massi dell’argine portuale, in una posizione particolarmente difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenuti anche la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, che hanno collaborato alle operazioni di recupero. L’intervento si è rivelato complesso proprio per la conformazione dell’area: è stato necessario l’utilizzo di un mezzo meccanico, fornito da una ditta privata, per spostare i massi e consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Dopo un delicato lavoro di squadra, il cane è stato finalmente raggiunto e tratto in salvo vivo. Subito dopo il recupero, l’animale è stato affidato alle cure di un veterinario per accertarne le condizioni di salute. Successivamente, il cane è stato preso in carico dall’associazione SOS 4 Zampe e Animal Protection, che si occuperà della sua custodia.