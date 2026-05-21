C'è chi il gol lo ha nel sangue, c'è chi ne ha fatto un mantra da seguire e alimentare quasi come fosse aria pura. Un'alchimia speciale con la rete, come una calamita in grado di attrarre le parti anche a grandi distanze. Bene, questa è più o meno l'idea del rapporto maniacale che persiste tra il gol e Simone Fioretti. Anche quest'anno il Pistolero ha dato il suo enorme contributo realizzativo, nella prima parte della stagione con la maglia della Rossanese e, nel girone di ritorno, con quella del Mesoraca. Delusione purtroppo con quest'ultima, dal momento che il sogno dell'Eccellenza è svanito proprio in finale playoff, all'ultimo gradino.

Un bomber puro

Rimanendo però sul bomber, uno dei più prolifici del panorama calcistico dilettantistico degli ultimi anni. Nelle ultime quattro stagioni, infatti, il bomber non è mai sceso sotto le venti esultanze, confermando una media straripante quasi garanzia per qualunque squadra lo abbia in rosa. Sono stati 24 i sigilli al termine di questa annata (secondo bottino più ricco dell'ultimo quadriennio), undici con la Rossanese e tredici con il Mesoraca e confermando inoltre la straripante media di quasi un gol a partita.