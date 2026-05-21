Il cantautore cosentino ha interpretato alcuni dei suoi brani più amati davanti a personale sanitario, pazienti e familiari, creando un clima intenso e partecipato

Una mattinata speciale all’insegna della musica, della vicinanza umana e della solidarietà quella vissuta nel reparto di oncologia dell’ospedale Mariano Santo di Cosenza, dove il cantautore calabrese Dario Brunori ha regalato un momento di grande emozione a pazienti, medici e operatori sanitari.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto Oncomed, realizzato insieme ad Accademia Maccaroni chef, con l’obiettivo di portare conforto e leggerezza all’interno dei percorsi di cura oncologica. Brunori ha scelto di esibirsi direttamente tra le corsie del reparto, trasformando per qualche ora gli spazi ospedalieri in un luogo di incontro e condivisione.

Voce e chitarra, il cantautore cosentino ha interpretato alcuni dei suoi brani più amati davanti a personale sanitario, pazienti e familiari, creando un clima intenso e partecipato. Tanti gli applausi e i momenti di commozione durante l’esibizione, vissuta come un segnale di attenzione verso chi affronta quotidianamente la malattia.

L’evento ha voluto sottolineare anche il valore terapeutico della musica e delle attività relazionali nei percorsi di assistenza. Un gesto semplice ma significativo, capace di portare un sorriso e un momento di serenità all’interno del reparto di oncologia del Mariano Santo di Cosenza. Di seguito il video