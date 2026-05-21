Il progetto è stato reso possibile grazie alla sensibilità e alla generosità dell’associazione “Nazareno e Francesco Pellegrino”, che ha sostenuto e finanziato interamente l’iniziativa

Ha aperto ufficialmente i battenti a Cosenza il nuovo Ambulatorio pediatrico popolare promosso da Auser, un presidio sanitario e sociale nato per offrire assistenza gratuita ai bambini più fragili del territorio. La struttura trova spazio all’interno dell’ambulatorio Auser “Senza confini” e rappresenta un importante punto di riferimento per le famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica o sociale.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla sensibilità e alla generosità dell’associazione “Nazareno e Francesco Pellegrino”, che ha sostenuto e finanziato interamente l’iniziativa. L’obiettivo dell’ambulatorio è chiaro: garantire cure, ascolto e speranza ai minori senza alcuna distinzione di nazionalità, provenienza o condizione sociale, offrendo servizi essenziali a chi spesso resta invisibile.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose autorità civili, religiose e associative. Presenti il presidente dell’Auser territoriale di Cosenza Luigi Campisani («Daremo aiuto alle famiglie povere, senza distinzione di nazionalità, religione o colore della pelle, così da garantire ai loro figli la loro considerazione e assistenza sanitaria»), l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato («su queste cose Cosenza ha una marcia in più, lo dico a tutti»), il sindaco di Cosenza Franz Caruso che ha annunciato il prolungamento della concessione d’utilizzo dei locali e il presidente nazionale Auser Enrico Pieri, sorpreso per la massiccia risposta dei cittadini. A moderare l’incontro è stato il giornalista del network LaC Antonio Clausi.

Inaugurazione ambulatorio pediatrico popolare Inaugurazione ambulatorio pediatrico popolare Inaugurazione ambulatorio pediatrico popolare Inaugurazione ambulatorio pediatrico popolare

A guidare l’attività clinica sarà invece il pediatra responsabile Rodolfo Gualtieri. «La finalità principale - ha detto - è subentrare alle carenze del sistema sanitario nazionale che non è nelle condizioni di poter assistere alcune fasce presenti sul territorio nazionale». L’Ambulatorio pediatrico popolare è stato allestito con arredi moderni e strumenti professionali propri di uno studio multispecialistico, così da poter offrire un’assistenza completa ai piccoli pazienti.

Tra i principali servizi previsti figurano visite pediatriche specialistiche gratuite, prescrizione di farmaci, esami diagnostici di secondo livello, supporto nei percorsi vaccinali obbligatori e attività di formazione e informazione rivolte ai genitori. Un’attenzione particolare sarà inoltre dedicata alla pedodonzia, con programmi di prevenzione e cure odontoiatriche pensate specificamente per i minori.

L’iniziativa rappresenta un modello concreto di sanità solidale e inclusiva, capace di mettere al centro il diritto alla salute dei bambini. Con questa nuova apertura, Auser rafforza ulteriormente il proprio impegno sociale sul territorio cosentino, offrendo non solo assistenza medica ma anche sostegno umano alle famiglie più vulnerabili. La valenza dell’incontro è stata data dal numero dei presenti: più di un centinaio ha inteso portare il proprio sostegno convinto ad un atto rivoluzionario: quello di garantire a tutti la salute. Non solo ai ricchi.