Il Comune di San Giovanni in Fiore ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 4 dicembre 2025. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco Rosaria Succurro attraverso un’ordinanza firmata nelle scorse ore, dopo la comunicazione ricevuta da Sorical relativa a un’importante interruzione del servizio idrico.

L’intervento di Sorical e le motivazioni dell’ordinanza

Secondo quanto comunicato dalla società, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 9:00 alle 16:00 a causa di un intervento tecnico programmato nella zona di Trepidò. Un fermo idrico così esteso renderebbe impossibile garantire negli istituti scolastici le condizioni igienico-sanitarie minime, fondamentali per la tutela di studenti, docenti e personale.

Per evitare disagi e assicurare la massima sicurezza, l’amministrazione ha quindi optato per la chiusura delle scuole per l’intera giornata.

Il messaggio del sindaco Succurro alla comunità scolastica

«La decisione – ha spiegato la sindaca Succurro – si è resa necessaria a seguito dell’interruzione idrica programmata. Abbiamo ritenuto doveroso prevenire qualsiasi disagio e tutelare la salute della popolazione scolastica. Confidiamo nella comprensione di tutti».