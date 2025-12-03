Il sindaco Succurro dispone la chiusura degli istituti il 4 dicembre per l’interruzione idrica programmata da Sorical a Trepidò
PHOTO
Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore
Il Comune di San Giovanni in Fiore ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 4 dicembre 2025. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco Rosaria Succurro attraverso un’ordinanza firmata nelle scorse ore, dopo la comunicazione ricevuta da Sorical relativa a un’importante interruzione del servizio idrico.
L’intervento di Sorical e le motivazioni dell’ordinanza
Secondo quanto comunicato dalla società, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 9:00 alle 16:00 a causa di un intervento tecnico programmato nella zona di Trepidò. Un fermo idrico così esteso renderebbe impossibile garantire negli istituti scolastici le condizioni igienico-sanitarie minime, fondamentali per la tutela di studenti, docenti e personale.
Per evitare disagi e assicurare la massima sicurezza, l’amministrazione ha quindi optato per la chiusura delle scuole per l’intera giornata.
Il messaggio del sindaco Succurro alla comunità scolastica
«La decisione – ha spiegato la sindaca Succurro – si è resa necessaria a seguito dell’interruzione idrica programmata. Abbiamo ritenuto doveroso prevenire qualsiasi disagio e tutelare la salute della popolazione scolastica. Confidiamo nella comprensione di tutti».