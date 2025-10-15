Il Comune di Rende ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dell’Università della Calabria e dei parchi cittadini per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025, in seguito all’avviso di allerta arancione diramato dalla Protezione Civile regionale.

Scuole chiuse in Calabria per l'allerta meteo arancione: piogge intense e rischio nubifragi | ELENCO

Scuole chiuse in Calabria per l’allerta meteo arancione: piogge intense e rischio nubifragi | ELENCO

Secondo il bollettino, a partire dalle ore 11:20 del 15 ottobre e fino alle ore 24:00 del 16 ottobre, il territorio sarà interessato da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare intensità sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Non si escludono esondazioni dei fiumi principali e nubifragi persistenti, con possibili conseguenze significative sul territorio.

La Protezione Civile raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti, evitare di sostare in prossimità di fiumi, torrenti, argini e ponti, prestare attenzione a sottopassi, rami, alberi, cornicioni e tegole, e non occupare locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti.

Le autorità invitano inoltre a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e a mantenere comportamenti prudenziali fino al termine dell’allerta. 

Scuole chiuse anche a Marano Marchesato. 

Scuole chiuse in Calabria, l’elenco

  • Girifalco
  • Petronà
  • Marcedusa
  • Gizzeria
  • Cotronei
  • Crosia
  • Crotone
  • San Mauro Marchesato
  • Sellia Marina
  • Vibo Valentia
  • Cerenzia
  • Amaroni
  • Catanzaro
  • Soverato
  • Petilia Policastro
  • Roccabernarda
  • Caccuri
  • Cirò Marina
  • Melissa
  • Mesoraca
  • Diamante
  • Botricello
  • Praia a Mare
  • Cropalati
  • Acri
  • Pietrapaola
  • Mandatoriccio
  • Maida
  • Caraffa di Catanzaro
  • Stalettì
  • Longobucco
  • Vaccarizzo Albanese
  • Cetraro
  • Condofuri
  • Melito Porto Salvo
  • Umbriatico
  • Scandale
  • Isola Capo Rizzuto
  • Bisignano
  • Roseto Capo Spulico
  • Rogliano
  • Papasidero
  • Paola
  • Marano Marchesato
  • Marzi
  • Malito
  • Rende
  • Grimaldi
  • Belsito
  • Mangone