Il Comune dispone la sospensione delle attività didattiche e la chiusura dei parchi cittadini per giovedì 16 ottobre. Previsti temporali intensi e forti raffiche di vento
Il Comune di Rende ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dell’Università della Calabria e dei parchi cittadini per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025, in seguito all’avviso di allerta arancione diramato dalla Protezione Civile regionale.
Secondo il bollettino, a partire dalle ore 11:20 del 15 ottobre e fino alle ore 24:00 del 16 ottobre, il territorio sarà interessato da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare intensità sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Non si escludono esondazioni dei fiumi principali e nubifragi persistenti, con possibili conseguenze significative sul territorio.
La Protezione Civile raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti, evitare di sostare in prossimità di fiumi, torrenti, argini e ponti, prestare attenzione a sottopassi, rami, alberi, cornicioni e tegole, e non occupare locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti.
Le autorità invitano inoltre a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e a mantenere comportamenti prudenziali fino al termine dell’allerta.
Scuole chiuse anche a Marano Marchesato.
Scuole chiuse in Calabria, l’elenco
- Girifalco
- Petronà
- Marcedusa
- Gizzeria
- Cotronei
- Crosia
- Crotone
- San Mauro Marchesato
- Sellia Marina
- Vibo Valentia
- Cerenzia
- Amaroni
- Catanzaro
- Soverato
- Petilia Policastro
- Roccabernarda
- Caccuri
- Cirò Marina
- Melissa
- Mesoraca
- Diamante
- Botricello
- Praia a Mare
- Cropalati
- Acri
- Pietrapaola
- Mandatoriccio
- Maida
- Caraffa di Catanzaro
- Stalettì
- Longobucco
- Vaccarizzo Albanese
- Cetraro
- Condofuri
- Melito Porto Salvo
- Umbriatico
- Scandale
- Isola Capo Rizzuto
- Bisignano
- Roseto Capo Spulico
- Rogliano
- Papasidero
- Paola
- Marano Marchesato
- Marzi
- Malito
- Rende
- Grimaldi
- Belsito
- Mangone