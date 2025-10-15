Il Comune dispone la sospensione delle attività didattiche e la chiusura dei parchi cittadini per giovedì 16 ottobre. Previsti temporali intensi e forti raffiche di vento

Il Comune di Rende ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dell’Università della Calabria e dei parchi cittadini per la giornata di giovedì 16 ottobre 2025, in seguito all’avviso di allerta arancione diramato dalla Protezione Civile regionale.

Secondo il bollettino, a partire dalle ore 11:20 del 15 ottobre e fino alle ore 24:00 del 16 ottobre, il territorio sarà interessato da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare intensità sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Non si escludono esondazioni dei fiumi principali e nubifragi persistenti, con possibili conseguenze significative sul territorio.

La Protezione Civile raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti, evitare di sostare in prossimità di fiumi, torrenti, argini e ponti, prestare attenzione a sottopassi, rami, alberi, cornicioni e tegole, e non occupare locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti.

Le autorità invitano inoltre a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e a mantenere comportamenti prudenziali fino al termine dell’allerta.

Scuole chiuse anche a Marano Marchesato.

