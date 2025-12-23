La Guardia di Finanza scopre e distrugge una piantagione con 717 piante pronte per il mercato illecito. Avrebbero fruttato quasi un milione e mezzo di euro

Un importante sequestro di marijuana a Tarsia è stato effettuato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza a seguito di una segnalazione della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme. L’intervento ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di cannabis coltivata in un’area particolarmente impervia del territorio comunale, difficilmente accessibile e ben nascosta dalla vegetazione circostante.

Dopo una complessa attività di ricerca sul terreno, avviata immediatamente per verificare le indicazioni fornite dal servizio aereo, i militari della Compagnia di Castrovillari hanno individuato 717 piante di marijuana, mimetizzate nel bosco e caratterizzate da infiorescenze in avanzato stato di vegetazione. Le piante, con altezze comprese tra un metro e mezzo e due metri, erano ormai pronte per la raccolta, a conferma di un’attività illecita organizzata e strutturata.

Nel corso delle operazioni, sull’intera area di coltivazione è stato rinvenuto anche un articolato sistema di irrigazione “in filari”, perfettamente funzionante e finalizzato a garantire la crescita delle piante. Anche l’impianto è stato sottoposto a sequestro, quale parte integrante dell’attività illegale.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che coordina le indagini, l’intera piantagione oggetto del sequestro di marijuana a Tarsia è stata completamente eradicata e distrutta. L’intervento ha consentito di impedire la prosecuzione dell’illecito e di ripristinare lo stato originario del terreno.

Secondo le stime, il quantitativo di marijuana sequestrato avrebbe potuto fruttare circa un milione e mezzo di euro sul mercato illegale, infliggendo così un duro colpo alle organizzazioni criminali locali che sfruttano le caratteristiche morfologiche del territorio per la produzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Castrovillari conferma il costante impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto al traffico di droga, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e di colpire una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata. Di seguito il video dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza.