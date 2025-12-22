Un imponente sequestro di fuochi d'artificio è stato effettuato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza nell’ambito delle attività di controllo intensificate durante il periodo festivo. L’operazione, finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni illeciti legati alla produzione, detenzione e commercializzazione di materiale pirotecnico, ha portato al sequestro di oltre 140 mila fuochi d'artificio, per un peso complessivo di circa una tonnellata, detenuti illegalmente.

L’attività di servizio, condotta dai militari del Gruppo di Sibari, ha avuto origine da un controllo su strada eseguito nel territorio del comune di Cassano all’Ionio. Durante l’ispezione di un furgone in transito, i finanzieri hanno rinvenuto numerosi plichi contenenti fuochi d'artificio trasportati senza le previste autorizzazioni dal conducente del mezzo.

A seguito della scoperta, le Fiamme Gialle cosentine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari tempestivamente informata, hanno avviato immediate e mirate perquisizioni locali e domiciliari. Le attività investigative hanno consentito di individuare due depositi illegali di materiale esplodente, entrambi privi delle necessarie autorizzazioni prefettizie. Uno dei depositi era situato al piano terra di una palazzina abitata da famiglie, mentre l’altro si trovava all’interno di un’attività commerciale nel pieno centro cittadino.

È proprio in questi locali che è stato rinvenuto l’ingente quantitativo di materiale pirico, comprendente anche fuochi d'artificio appartenenti a categorie maneggiabili esclusivamente da professionisti del settore e non detenibili presso esercizi di minuta vendita. Il materiale era ammucchiato senza alcuna misura di sicurezza in ambienti del tutto inidonei, una situazione che avrebbe potuto causare, in caso di innesco accidentale, un incendio devastante con gravi rischi per persone e beni.

Il sequestro di fuochi d'artificio è stato completato con la messa in sicurezza del materiale esplodente grazie all’intervento di personale specializzato della Questura di Cosenza. L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in periodi dell’anno particolarmente delicati.

Si precisa che, in applicazione del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna. Di seguito il video del’operazione condotta dalla Guardia di Finanza.