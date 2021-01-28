La docente di Genova ed ex attivista grillina che il 15 ottobre 2020 esultò su Facebook per la morte della presidente della Calabria Jole Santelli, è stata sospesa dal servizio per sei mesi. Lo apprende l’Agenzia DIRE.

Il provvedimento è arrivato alla fine di un procedimento disciplinare avviato dall’Ufficio scolastico per la Liguria che si è concluso a dicembre scorso. L’insegnante del Liceo statale Pertini di Genova non percepirà quindi per 6 mesi nemmeno lo stipendio. Al momento non risulta più nell’organico dell’istituto superiore. Il preside del Liceo, Alessandro Cavanna, lo scorso ottobre, alla luce anche delle numerose mail e telefonate di proteste arrivate alla scuola, fece una dura lettera di censura verso la prof. definendo quelle parole sui social «offensive e denigratorie».

Il dirigente scolastico comunicò che erano state «avviate tutte le procedure disciplinari previste dalla normativa nei confronti della docente interessata». L’Ufficio scolastico per la Liguria, per conto del Ministero dell’Istruzione, avviò quindi le verifiche e gli approfondimenti sul caso. Il procedimento ora è concluso.