Si tratta della condotta adduttrice dello Zumpo e il disservizio si è verificato nel comune di Aprigliano, in località “Muso di Bove”

“Dopo giorni di lavoro intenso e senza sosta, di ricerche, sopralluoghi e notevoli difficoltà, possiamo finalmente dire di aver individuato la rottura dalla quale è derivata la copiosa perdita che per giorni ha creato disagi e problemi di approvvigionamento idrico a tante famiglie delle frazioni di Donnici, Borgo Partenope e Sant’Ippolito”. Lo afferma il Sindaco Franz Caruso in una dichiarazione nella quale tranquillizza i cittadini che risiedono nelle frazioni, pur sottolineando la necessità, per il Settore Manutenzione ordinaria Reti, di aver dovuto questa mattina sospendere nuovamente l’erogazione idropotabile proprio per effettuare gli interventi di riparazione della condotta.

Si tratta della condotta adduttrice dello Zumpo e la rottura si è verificata nel comune di Aprigliano, in località “Muso di Bove”. “È stata una vera e propria corsa contro il tempo – sottolinea il Sindaco Franz Caruso. Un lavoro complesso, svolto senza sosta, anche nel fine settimana, affrontando un territorio difficile e un problema che non era semplice da individuare. L’intera attività – ha aggiunto Franz Caruso -è stata seguita, passo dopo passo, dal responsabile del Servizio Idrico comunale, Pasquale Granata, dalla dirigente di settore, Lorella Pezzi, e dall’assessore Pasquale Sconosciuto.

Grazie alla professionalità degli operatori, all’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione e alla verifica meticolosa dell’intero tracciato della rete dello Zumpo, dalla sorgente ai partitori fino ai serbatoi, siamo riusciti ad arrivare al punto della perdita, individuata nelle montagne del Comune di Aprigliano”. I lavori di riparazione sono già in corso per il ripristino della normale erogazione e per garantire ai cittadini la piena efficienza del servizio idrico. Si tratta di lavori di particolare complessità, ma i tecnici comunali stanno già operando alacremente per fare in modo che la situazione torni alla normalità in tempi rapidissimi.