Colpo intorno all’1.30 in zona Pasquali, nel mirino un locale vicino a un distributore Esso. Cresce l’allarme per episodi simili nell’area urbana
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Un nuovo furto con spaccata si è verificato nella notte nell’area urbana di Cosenza, confermando una preoccupante sequenza di episodi analoghi registrati nelle ultime settimane.
Il colpo è stato messo a segno a Mendicino, zona Pasquali, intorno all’1.30, quando ignoti hanno forzato l’ingresso di un bar situato nelle vicinanze di una stazione di rifornimento Esso, riuscendo a introdursi all’interno del locale.
Secondo le prime informazioni, il bottino ammonterebbe a circa 5mila euro. I malviventi avrebbero agito rapidamente, prendendo di mira l’incasso e altri valori presenti nel bar, per poi dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.